Татарстанские эксперты рассказали, в чем встречать Новый год 2024

Уже совсем скоро вся страна будет встречать Новый год, ну а пока полным ходом идет подготовка к празднику: окончательный выбор нарядов, утверждение меню к новогоднему столу, ну и конечно же планы на год предстоящий.
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