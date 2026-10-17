🏠 Как делится право на семейную ипотеку при разводе Эксперт по рынку жилья, юрист в сфере недвижимости Алёна Морозова сообщила «Крым 24», что при разводе право на семейную ипотеку сохраняется у каждого из родителей по отдельности.
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