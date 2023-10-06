О чём молчит Киев и что случится через 8 недель?

Хохлы хитрожопые, что то наворотят за 8 недель, при чем не там, где копают....

Людмила Лиханова

Если бы они были таковыми то уже давно бы хоть что-то смогли сделать. Хитрожопость - это не ум, сообразительность и умение думать стратегически. Им это не дано. Даже Залужный, такой пропиаренный сел в лужу. Что уж говорить о других?!