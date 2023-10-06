Украинская армия пытается закрепиться на Запорожском фронте, идёт мощный накат. На Бахмутском направлении уничтожен штаб со спецназом НАТО.
О чём молчит Киев и что случится через 8 недель?
Комментарии
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E
Ed
Надежда на авось или погоду не лучший путь к победе
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5 час.
Любовь
Хохлы хитрожопые, что то наворотят за 8 недель, при чем не там, где копают....
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5 час.
Людмила Лиханова
Если бы они были таковыми то уже давно бы хоть что-то смогли сделать. Хитрожопость - это не ум, сообразительность и умение думать стратегически. Им это не дано. Даже Залужный, такой пропиаренный сел в лужу. Что уж говорить о других?!
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2 час.
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