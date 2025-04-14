В Тамбовской области министры уклоняются от встреч с жителями

Евгений Первышов призвал министров качественнее выполнять свою работу. На традиционном оперативном совещании в правительстве Тамбовской области врио главы региона отметил, что ряд министров уклоняются от встреч с жителями и перекладывают эту обязанность на своих заместителей.
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