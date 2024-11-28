Россияне теперь могут недорого слетать в Европу через Стамбул

Туристы могут ощутить легкость перелетов в Европу через Стамбул с помощью акций от Pegasus Airlines! Этот европейский лоукостер порадовал путешественников распродажей на рейсы, которые стартуют с января по март 2025 года .
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