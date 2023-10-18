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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Госдума хочет ввести регулирование цен на пиво и сидр

Комитет Госдумы по экономической политике направил письмо главе правительства РФ Михаилу Мишустину, в котором содержится предложение проработать вопрос о дополнении перечня товаров, в отношении которых разрешается внутригосударственное ценовое регулирование, пивом, пивными напитками, сидром, пуаре и медовухой.

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