Госдума хочет ввести регулирование цен на пиво и сидр

Комитет Госдумы по экономической политике направил письмо главе правительства РФ Михаилу Мишустину, в котором содержится предложение проработать вопрос о дополнении перечня товаров, в отношении которых разрешается внутригосударственное ценовое регулирование, пивом, пивными напитками, сидром, пуаре и медовухой.
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