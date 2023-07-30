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«Интер Майами» за 5,5 млн долларов подписал аргентинского хавбека Фариаса

Контракт с 20-летним атакующим полузащитником будет действовать до 2026-го с опцией продления на 2 года.

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