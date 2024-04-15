«Сказал, что уезжает в Америку»: стало известно, чем сейчас занимается муж онкобольной Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев

Петр Чернышев познакомился с Анастасией Заворотнюк на телевизионном шоу «Танцы на льду» в 2008 году. Их роман развивался очень быстро, и уже через несколько месяцев пара прямо в эфире объявила о женитьбе.
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