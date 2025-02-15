На Алтае начали распространять фейки о разрушениях после землетрясения

Андрей Турчак призвал доверять только официальным источникам информации В соцсетях фиксируются ложные сообщения о разрушениях в результате землетрясения в Горном Алтае, заявил глава региона Андрей Турчак.
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