Сергунина: Число контрактов между столичными и зарубежными представителями туротрасли выросло втрое

Представители столичной туристической индустрии в 2023 году посетили с бизнес-миссиями 10 стран, провели ознакомительные туры по Москве для четырех зарубежных делегаций и приняли участие в 15 международных отраслевых выставках.
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