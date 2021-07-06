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В ФАС рассказали о мерах по снижению цен на продукты в РФ

В ФАС рассказали о мерах по снижению цен на продукты в РФ

Власти могут регулировать цены на продукты, если их рост сохраняется на протяжении 60 дней подряд Российские власти могут устанавливать предельные цены на социально-значимые продукты, если они растут на 10 и более процентов в течение 60 дней.

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