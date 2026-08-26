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Тульские новости

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Пожар в Мошке Новомосковского округа унёс жизнь человека

Пожар в Мошке Новомосковского округа унёс жизнь человека

Пожар охватил площадь в 100 кв. м, причина возгорания и подробности трагедии уточняются.Житель деревни Мошок Новомосковского городского округа погиб в пожаре в ночь с 25 на 26 августа, об этом сообщает региональное управление МЧС России.

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