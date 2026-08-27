Почему ребёнку трудно учиться: дело не в лени, а в незрелости мозга

Каждый раз, когда в кабинет заходит очередная семья, я вижу одну и ту же картину: уставшая мама, растерянный ребёнок и бесконечные извинения за то, что он «не старается», «отвлекается» и «всё делает из-под палки».
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