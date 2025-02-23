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В России высказались о последствиях подготовки Британией самого большого пакета санкций

В России высказались о последствиях подготовки Британией самого большого пакета санкций

Санкционная политика Великобритании — это ошибочная тактика действий, которой Запад пытался разрушить экономику России, однако, наоборот, укрепил ее, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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