В России высказались о последствиях подготовки Британией самого большого пакета санкций

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Санкционная политика Великобритании — это ошибочная тактика действий, которой Запад пытался разрушить экономику России, однако, наоборот, укрепил ее, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.