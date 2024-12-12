Обязательное страхование таксистов покрыло меньше половины водителей

На начало декабря число с таксистами удалось заключить 256,9 тысяч договоров обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) — то есть застрахованными оказались лишь 43% таксистов.
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