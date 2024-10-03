Раскрыты новые детали похищения дочери Успенской: заставили дать интервью под диктовку

Любовь Успенская с дочерью. Фото thevoicemag.ruСогласно данным, представленным Telegram-каналом Baza, есть предположения, что провокаторы из Украины могли способствовать тому, что дочь известной певицы Любови Успенской, Татьяна Плаксина, начала употреблять наркотики.