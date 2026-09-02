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С 1 сентября в России разрешили продажу бензина «Евро-2»–«Евро-4». Независимые АЗС к новым маркам не готовы

С 1 сентября в России разрешили продажу бензина «Евро-2»–«Евро-4». Независимые АЗС к новым маркам не готовы

Правительство РФ расширило перечень топлива, разрешённого к розничной продаже. С 1 сентября на автозаправочных станциях страны можно торговать бензином и дизелем классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4».

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