Новосибирская полиция приняла участие в международной операции «Пангея»

На территории Новосибирской области в период с 3 по 10 октября текущего года проводилась международная полицейская операция «Пангея», проводимая под эгидой Генерального секретариата Интерпола при координирующей роли НЦБ Интерпола МВД России.
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