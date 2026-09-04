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Мировое обозрение

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Трамп исключил намерение РФ атаковать территорию НАТО

Трамп исключил намерение РФ атаковать территорию НАТО

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме прямо заявил, что не рассматривает возможность нападения России на страны НАТО.

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