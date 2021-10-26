Kiwibank повысил прогноз по ставке РБНЗ

Экономисты Kiwibank пересмотрели на повышение свои ожидания в отношении уровня ключевой процентной ставки ЦБ Новой Зеландии: Согласно текущему обновленному прогнозу, в ноябре 2022 года ставка РБНЗЭкономисты Kiwibank пересмотрели на повышение свои ожидания в отношении уровня ключевой процентной ставки ЦБ Новой Зеландии: Согласно текущему обновленному прогнозу, в ноябре 2022 года ставка РБНЗ будет составлять 2% против предыдущей оценки 1,5% В Kiwibank ожидается дальнейший рост инфляции, причем последние показатели CPI подтолкнут ЦБ к дальнейшему ужесточению политики Пик инфляции CPI будет достигнут в районе 6% .