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  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Kiwibank повысил прогноз по ставке РБНЗ

Экономисты Kiwibank пересмотрели на повышение свои ожидания в отношении уровня ключевой процентной ставки ЦБ Новой Зеландии: Согласно текущему обновленному прогнозу, в ноябре 2022 года ставка РБНЗЭкономисты Kiwibank пересмотрели на повышение свои ожидания в отношении уровня ключевой процентной ставки ЦБ Новой Зеландии: Согласно текущему обновленному прогнозу, в ноябре 2022 года ставка РБНЗ будет составлять 2% против предыдущей оценки 1,5% В Kiwibank ожидается дальнейший рост инфляции, причем последние показатели CPI подтолкнут ЦБ к дальнейшему ужесточению политики Пик инфляции CPI будет достигнут в районе 6% .

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