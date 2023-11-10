В российском МИДе заподозрили "биполярочку" у США

По словам Сергея Рябкова, Вашингтон отрицает "некие реальности" и в то же время стремится на них В подходах США существует двойственность, что делает содержательный диалог невозможным, заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков в интервью RTVI.
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