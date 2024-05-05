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Лавров: Запад «заполонил» секретариаты международных организаций

Лавров: Запад «заполонил» секретариаты международных организаций

Представители Запада «заполонили» секретариаты международных структур, в том числе ООН. Их используют для проталкивания выгодной Западу повестки, отметил в интервью боснийскому телеканалу АТВ глава российского МИД Сергей Лавров.

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Комментарии
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ШН
Шеин Никита
Значит, ищите альтернативу этой прогнившей конструкции!
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