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В России создали алгоритм для оптимизации 5G и 6G

В России создали алгоритм для оптимизации 5G и 6G

Разработка ALPACA снижает расход ресурсов канала связи до 40% Учёные Московского физико-технического института разработали нейросетевой алгоритм ALPACA, который призван решить одну из ключевых проблем сетей 5G и последующих поколений — конфликт между скоростью передачи данных и надёжностью соединения.

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