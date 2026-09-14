В России создали алгоритм для оптимизации 5G и 6G

Разработка ALPACA снижает расход ресурсов канала связи до 40% Учёные Московского физико-технического института разработали нейросетевой алгоритм ALPACA, который призван решить одну из ключевых проблем сетей 5G и последующих поколений — конфликт между скоростью передачи данных и надёжностью соединения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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