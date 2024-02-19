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Юрист Романова: нарушающим санитарные нормы соседям может грозить штраф

Юрист Романова: нарушающим санитарные нормы соседям может грозить штраф

Соседи, которые хотят пожаловаться на жильца многоквартирного дома, систематически нарушающего санитарные нормы и захламляющего места общего пользования, могут обратиться в санитарно-эпидемиологическую станцию.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
У нас так в подъезде  пожилая соседка выставляла  пакеты с мусором в подъезд, у своей двери, возле лестницы, как на снимке в статье.... Она была одинокой сломала ногу, которая у нее не заживала из-за возраста уже. И она не могла сама выходить на улицу. С покупками ей помогала соседка, а вот ее мусор мы всем подъездом  выносили. Кто идет, увидел пакеты, молча  берет их и относит на мусорку. И не  никто не ругался. УЗНАЙТЕ вначале,  кто выставляет мусор в подъезд, и по какой причине? А орать и скандалить - много ума не нужно. ЛЮДЬМИ БУДЬТЕ... Скорее всего, у человека, кто выставляет пакеты с мусором,  проблемы с передвижением...
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