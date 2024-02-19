Юрист Романова: нарушающим санитарные нормы соседям может грозить штраф

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лина любимцева

У нас так в подъезде пожилая соседка выставляла пакеты с мусором в подъезд, у своей двери, возле лестницы, как на снимке в статье.... Она была одинокой сломала ногу, которая у нее не заживала из-за возраста уже. И она не могла сама выходить на улицу. С покупками ей помогала соседка, а вот ее мусор мы всем подъездом выносили. Кто идет, увидел пакеты, молча берет их и относит на мусорку. И не никто не ругался. УЗНАЙТЕ вначале, кто выставляет мусор в подъезд, и по какой причине? А орать и скандалить - много ума не нужно. ЛЮДЬМИ БУДЬТЕ... Скорее всего, у человека, кто выставляет пакеты с мусором, проблемы с передвижением...