Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

273 подписчика

Рябков сообщил, что сигнал из разговора Белоусова и Остина дошел до адресатов

Рябков сообщил, что сигнал из разговора Белоусова и Остина дошел до адресатов

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что телефонный разговор между министром обороны России Андреем Белоусовым и министром обороны США Ллойдом Остином помог избежать новой эскалации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх