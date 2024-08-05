Рябков сообщил, что сигнал из разговора Белоусова и Остина дошел до адресатов

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что телефонный разговор между министром обороны России Андреем Белоусовым и министром обороны США Ллойдом Остином помог избежать новой эскалации.
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