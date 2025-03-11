В Алтайском крае уже неделю ищут учительницу, которая ушла из дома без документов и вещей

Со слов близких, она не оставила намеков или зацепок, куда могла отправиться Фото: поисковый отряд Алтайского края "ЛизаАлерт" Неделю назад в селе Зудилово, расположенном по соседству с Новоалтайском, посреди рабочего дня пропала учительница музыки из местной школы Ольга Залит.