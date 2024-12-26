В Госдуме пояснили, зачем нужен отцовский капитал и будут ли его выплачивать

В России отцам сейчас тоже крайне нужна поддержка В Госдуме разрабатывают закон, согласно которому отцы будут получать свой капитал, рассказал "Парламентской газете" лидер ЛДПР, депутат Госдумы Леонид Слуцкий.
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