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Аргументы недели

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В Кингисеппе женщина пыталась купить ложные показания, чтобы спасти мужа от СИЗО

В Кингисеппе женщина пыталась купить ложные показания, чтобы спасти мужа от СИЗО

Жительницу Кингисеппского района Ленинградской области подозревают в подкупе потерпевшей. Женщина хотела вытащить мужа из-под стражи, но в итоге сама стала фигуранткой дела.

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