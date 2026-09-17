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Сомали: Военные 13 боевиков «Аш-Шабааб» были уничтожены в результате авиаударов США (США) по двум...

Сомали: Военные 13 боевиков «Аш-Шабааб» были уничтожены в результате авиаударов США (США) по двум лагерям в районе Маркада в горах Кал-Мадоу, регион Санааг, в ночь с 16 на 17 сентября.

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