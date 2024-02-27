JAMAPsychiatry: инновационный тест выявляет расстройства психики с точностью 95%

Российские ученые из Сколковского института науки и технологий совместно с коллегами из Китая и Германии разработали инновационный тест, который позволяет выявить наличие психических нарушений на ранних стадиях с точностью до 95%.
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