Наладить связь, несмотря на обстрелы: новые истории мужества военных в ходе СВО

В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Бойцы проявляют самоотверженность и профессионализм, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.
В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Бойцы проявляют самоотверженность и профессионализм, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.
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