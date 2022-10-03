Наш потерянный мир

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Наладить связь, несмотря на обстрелы: новые истории мужества военных в ходе СВО

Наладить связь, несмотря на обстрелы: новые истории мужества военных в ходе СВО

В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Бойцы проявляют самоотверженность и профессионализм, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

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