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ACB. «Валенсия» сыграет с «Тенерифе», «Барселона» примет «Жирону» и другие матчи

«Тенерифе» примет «Валенсию», «Барселона» сыграет с «Жироной» и другие встречи. АСВ Регулярный чемпионат Форса Льейда – Уникаха Дата проведения 25 мая, 13.

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