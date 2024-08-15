Главные действующие лица еще не выходили на сцену в Курской битве – Дроздов

Судить об успешности предпринятого Украиной вторжения в Курскую область преждевременно. Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии