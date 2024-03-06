Axios: США подвергли жесткой критике израильского министра из-за Газы

Министр без портфеля и член узкого военного кабинета в чрезвычайном правительстве национального единства Израиля Бени Ганц во время собственной поездки в США подвергся жесткой критике со стороны высокопоставленных деятелей американской администрации, в частности вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис, а также помощника Джозефа Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана.