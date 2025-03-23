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«Перемирия не будет, расслабляться рано»: Пророк об окончании СВО

«Перемирия не будет, расслабляться рано»: Пророк об окончании СВО

Провидец Андрей Гиперборей, уехавший в Эквадор из Одессы в 2004 году, рассказал, корреспонденту НТВ, договорятся ли президенты США и России об Украине и когда и чьей победой завершиться специальная военная операция.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
славянского царства будет бояться даже сам Антихрист».&quot;№  Не  понимаю, почему  надо  приводить здесь слова психического  больного  человека, шизанувшегося  на почве религии? И без  кликуши  ясно, что перемирие с США, именно  с США, ибо  нынешняя Украина  лишь шавка их, невозможно. Ибо оно гибельно  для  России.
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19 час.
ВС
Валерий Симоненко
Мляааа! Эпатажник, бля... Очередной &quot;пророк&quot;. И когда же вы нажрётесь этими &quot;пророками&quot;, недоумки? Клогда и чем закончится НЕ ЗНАЕТ даже Путин, хотя он аж чуть ли не подпрыгивает от появившеся возможности хоть как то выйти из им же сами и созданной ситуации. И трамп не нает. Только Трамп ЗНАЕТ чего он хочет, хотя не совсем проработанно, а Путин даже не хнает ЧТО он МОЖЕТ, хотя что хочет тоже знает. А хочет, в чем я лично уверен,, на основании личных наблюдений, завершения хоть как то этой нелепой СВО. И победить в которой именно Победой НАД ВРАГОМ в полном смысле этого слова, толком не предвидится и завершать её НЕ выиграв хотя бы этих боевых действий , нельзя. А эти &quot;пророки&quot; так прям всё давно, пре-давно, знают! Эпатажники, трепачи или придури из палаты №6!
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8 час.
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