ВС

Валерий Симоненко

Мляааа! Эпатажник, бля... Очередной "пророк". И когда же вы нажрётесь этими "пророками", недоумки? Клогда и чем закончится НЕ ЗНАЕТ даже Путин, хотя он аж чуть ли не подпрыгивает от появившеся возможности хоть как то выйти из им же сами и созданной ситуации. И трамп не нает. Только Трамп ЗНАЕТ чего он хочет, хотя не совсем проработанно, а Путин даже не хнает ЧТО он МОЖЕТ, хотя что хочет тоже знает. А хочет, в чем я лично уверен,, на основании личных наблюдений, завершения хоть как то этой нелепой СВО. И победить в которой именно Победой НАД ВРАГОМ в полном смысле этого слова, толком не предвидится и завершать её НЕ выиграв хотя бы этих боевых действий , нельзя. А эти "пророки" так прям всё давно, пре-давно, знают! Эпатажники, трепачи или придури из палаты №6!