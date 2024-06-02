Сегодня на конференции регионального отделения партии главу Петербурга выдвинули как кандидата на будущих губернаторских выборах Александр Беглов принял участие в съезде регионального отделения партии «Единая Россия», где его выдвинули кандидатом на пост губернатора Петербурга.
Александр Беглов поблагодарил «Единую Россию» за поддержку и доверие
Комментарии
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Владимир Погодин
Бегловв может и выдвинула "Единая Россия",но только не рабочий люд!
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18 час.
Вальтер Юпитер
А конечно. Единой Россией командует Берл Лазар. Он-то знает кого выдвигать. Во власти должны сидеть только его ставленники. Ну, а выборы как всегда, пройдут с заранее предсказуемым результатом, даже если на них никто не придёт. Так, что Беглова уже начинайте заранее поздравлять, чтобы не оказаться в числе аутсайдеров.
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15 час.
Вальтер Юпитер
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15 час.
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