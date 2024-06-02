Александр Беглов поблагодарил «Единую Россию» за поддержку и доверие

Вальтер Юпитер

А конечно. Единой Россией командует Берл Лазар. Он-то знает кого выдвигать. Во власти должны сидеть только его ставленники. Ну, а выборы как всегда, пройдут с заранее предсказуемым результатом, даже если на них никто не придёт. Так, что Беглова уже начинайте заранее поздравлять, чтобы не оказаться в числе аутсайдеров.