Руководители иркутского центра детского творчества украли 5 млн рублей

В Иркутске против директора учреждения дополнительного образования и бухгалтера возбуждено уголовное дело по статьям о служебном подлоге и мошенничестве в особо крупном размере, сообщает СУ СК по Иркутской области.
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