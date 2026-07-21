Захарова: Зеленский уволил Сырского и Федорова за «успехи ВСУ на поле боя»

Накануне Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ. Дарья Ситникова22-07-2026 00:48 Официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря об увольнении главы министра обороны Украины Михаила Федорова и главкома ВСУ Александра Сырского, задалась вопросом, не за тех ли «успехи на поле боя» они были уволены, о которых совсем недавно Владимир Зеленский говорил на западных саммитах.