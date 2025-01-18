Украинский эксперт заявил, что оборона Великой Новоселки в ДНР подходит к концу Оборона крупного опорного пункта ВСУ в Великой Новоселке в ДНР подходит к своему логическому завершению.
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Украинский эксперт заявил, что оборона Великой Новоселки в ДНР подходит к концу Оборона крупного опорного пункта ВСУ в Великой Новоселке в ДНР подходит к своему логическому завершению.
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