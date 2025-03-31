Трасса Алексеевское – Альметьевск стала платной: сколько стоит проезд и как оплатить

В декабре прошлого года в Татарстане открыли платную трассу Алексеевское – Альметьевск. Три месяца проезд по ней был бесплатным, но с сегодняшнего дня внеплановая «халява» от концессионера дороги, АО «Автострада», закончилась.
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