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Татар-информ

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Трасса Алексеевское – Альметьевск стала платной: сколько стоит проезд и как оплатить

Трасса Алексеевское – Альметьевск стала платной: сколько стоит проезд и как оплатить

В декабре прошлого года в Татарстане открыли платную трассу Алексеевское – Альметьевск. Три месяца проезд по ней был бесплатным, но с сегодняшнего дня внеплановая «халява» от концессионера дороги, АО «Автострада», закончилась.

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