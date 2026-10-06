7 продуктов, благодаря которым вы похудеете

Проблема лишнего веса становится особенно актуальна к началу летнего сезона. Еще бы, показаться красавцем на пляже хочется каждому — а вот проявить силу воли и посидеть пару недель на диете доступно далеко не только лишь всем.
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