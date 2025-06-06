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«Яндекс» оштрафовали на 450 тысяч рублей за рекламу азартных игр и казино

«Яндекс» оштрафовали на 450 тысяч рублей за рекламу азартных игр и казино

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала «Яндекс» на 450 тысяч рублей за рекламу азартных игр. «Нарушение было обнаружено в рамках анализа рекламы, касающейся услуг интернет-казино на возможные нарушения федерального законодательства с поручением ФАС России.

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