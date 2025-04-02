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Царьград

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Субмарина-призрак: эксперты гадают, как она могла "раствориться"

Субмарина-призрак: эксперты гадают, как она могла "раствориться"

Тайна субмарины-призрака: эксперты в недоуменииЗагадочная золотистая субмарина,  которая по словам  очевидцев неоднократно  появлялась и исчезала  в  воздухе,  продолжает  интриговать  экспертов  по  всему  миру.

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