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«Зачем спас этих неблагодарных?»: таджик Юсуф вызвал споры на родине тем, что предотвратил трагедию в России

«Зачем спас этих неблагодарных?»: таджик Юсуф вызвал споры на родине тем, что предотвратил трагедию в России

Водитель из Таджикистана Юсуф Каюмов остановил грузовик, летевший в толпу во Владивостоке. Но для многих таджиков героизм земляка стал поводом усилить нападки на Россию.

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Олег Орлов

Стоит вспомнить, что и Сталинград защищали народы всех республик... Сравнительно недавно ушел из жизни последний защитник дома Павлова ...Камолжон Тургунов из Наманганской области Узбекистана скончался на 93-м году жизни... Вечная слава героям...