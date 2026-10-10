«Зачем спас этих неблагодарных?»: таджик Юсуф вызвал споры на родине тем, что предотвратил трагедию в России

Водитель из Таджикистана Юсуф Каюмов остановил грузовик, летевший в толпу во Владивостоке. Но для многих таджиков героизм земляка стал поводом усилить нападки на Россию.
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До тех пор пока ты человек, никого в России твоя национальность не интересует. Как только стал скотиной всем сразу интересно, чья скотина гадит.
Юсуф Каюмов- просто ЧЕЛОВЕК, в отличие от зверья, что его оскорбляют.
Стоит вспомнить, что и Сталинград защищали народы всех республик... Сравнительно недавно ушел из жизни последний защитник дома Павлова ...Камолжон Тургунов из Наманганской области Узбекистана скончался на 93-м году жизни... Вечная слава героям...
Должен быть закон... Перед которым все национальности равны... К награде сознательного гражданина России представили?
Низкий поклон этому человеку.
Ну, что тут скажешь? Поступили ребята по-геройски, значит герои! И слава Богу за них, за их добрые и смелые сердца! Они жизни человеческие спасли.