Новые детские пособия и чат-бот от ПФР: что изменится в жизни россиян с 1 июля

В России с 1 июля вступает в силу ряд изменений. В частности, с сегодняшнего дня начнутся ежемесячные специальные выплаты женщинам, которые встали на учет на ранних сроках беременности (до 12 недель) и находятся в трудной финансовой ситуации.
В России с 1 июля вступает в силу ряд изменений. В частности, с сегодняшнего дня начнутся ежемесячные специальные выплаты женщинам, которые встали на учет на ранних сроках беременности (до 12 недель) и находятся в трудной финансовой ситуации.
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