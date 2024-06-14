Подлодка РФ у берегов Кубы вызвала тревогу у США из-за ее особенности

Появление мощной российской подводной лодки у берегов Кубы наделало много шума. Разумеется, размещение нашей атомной субмарины неподалеку от территории Соединенных Штатов Америки вызвало переполох на Западе.
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