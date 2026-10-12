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Иркутск Сегодня

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Культурный центр имени Вампилова благоустроили в Иркутске

В Иркутске завершили обновление Культурного центра Александра Вампилова. На территории центра вымостили плиткой прогулочные дорожки и площадь, также обустроили освещение, подпорные стены с деревянным настилом.

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