Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 970 подписчиков

Нефть дешевеет более чем на 2% на фоне экономических опасений в США

Нефть дешевеет более чем на 2% на фоне экономических опасений в США

Цены на нефть снижаются более чем на 2% из-за опасений по поводу экономики США и роста добычи ОПЕК+. Фьючерсы на нефть марки Brent и WTI подешевели, что связано с мерами стран ОПЕК+ по увеличению добычи и введением "взаимных" пошлин США на импорт.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх