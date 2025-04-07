Нефть дешевеет более чем на 2% на фоне экономических опасений в США

Цены на нефть снижаются более чем на 2% из-за опасений по поводу экономики США и роста добычи ОПЕК+. Фьючерсы на нефть марки Brent и WTI подешевели, что связано с мерами стран ОПЕК+ по увеличению добычи и введением "взаимных" пошлин США на импорт.