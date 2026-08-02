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Царьград

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"Хотели запугать итальянцев": посольство России в Риме высказалось о взрыве в Balzi Rossi

"Хотели запугать итальянцев": посольство России в Риме высказалось о взрыве в Balzi Rossi

Посольство России в Риме сравнило Киев с Аль-Каидой и пригрозило "участью бен Ладена".Посольство России в Италии заявило, что целью теракта в московском ресторане Balzi Rossi было устрашение итальянских граждан, работающих в России.

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