"Хотели запугать итальянцев": посольство России в Риме высказалось о взрыве в Balzi Rossi

Посольство России в Риме сравнило Киев с Аль-Каидой и пригрозило "участью бен Ладена".Посольство России в Италии заявило, что целью теракта в московском ресторане Balzi Rossi было устрашение итальянских граждан, работающих в России.
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