Бюро Studia 54 спроектировало загородный дом, который является ярким примером гармоничного взаимодействия современной архитектуры и природы

﻿﻿При проектировании этого загородного дома команда Studia 54 поставила перед собой амбициозную задачу — создать современное, функциональное пространство, которое бы гармонировало с окружающей природой и полностью отвечало пожеланиям заказчика, а также отражало фирменный стиль студии.