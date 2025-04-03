Бюро Studia 54 спроектировало загородный дом, который является ярким примером гармоничного взаимодействия современной архитектуры и природы

При проектировании этого загородного дома команда Studia 54 поставила перед собой амбициозную задачу — создать современное, функциональное пространство, которое бы гармонировало с окружающей природой и полностью отвечало пожеланиям заказчика, а также отражало фирменный стиль студии.
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